Направления ислама: чем отличаются сунниты от шиитов?

С каждым годом численность мусульман растет. Сегодня в мире проживает свыше 1,5 млрд последователей ислама. Большинство живут в Африке и Азии.
В рамках ислама выделяются два основных течения - суннизм и шиизм.
Суннизм: основные положения
Суннизм – самое многочисленное мусульманское направление, порядка 85% мусульман относят себя именно к суннитам.
Как отдельное течение суннизм образовался в VII веке во время вопроса о том, кто может быть избран халифом (руководителем) в исламской умме. Шииты считают, что халифом может быть только кровный родственник пророка Мухаммеда.
Сунниты акцентируют свое внимание на сунне (деяния и слова) пророка Мухаммеда, верности религиозным традициям, участии общины в выборе халифа.
Основные положения суннизма следующие:
- признание достоверности шести сводов хадисов, составленных имамами Аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджи;
- признание четырех юридических школ – ханафитского, шафиитского, ханбалитского и маликитского мазхабов;
- признание законности правления и праведности халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али ибн Абу Талиба.
В каких странах исповедуют суннизм?
Суннизм широко распространен в странах:
- Арабского мира (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Кувейт, Оман и т.д),
- в Турции и Азербайджане,
- в Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан),
- в Индокитае (Малайзия, Мальдивы, Бангладеш),
- в Северной части Африки и Европы (Албания, Босния и Герцеговина).
Что касается России, то суннизм преобладает в следующих регионах:
- Татарстан,
- Башкортостан,
- Дагестан,
- Чечня,
- Ингушетия,
- Карачаево-Черкесия,
- Кабардино-Балкария.
Что такое шиизм?
Шиизм – второе по величине течение в исламе. Его последователи признают двоюродного брата, зятя пророка халифа Али и его потомков единственными законными преемниками Мухаммеда. Данное религиозное направление сформировалось во второй половине VII веке после смерти пророка.
В то время образовалась группа приверженцев "шиа", которая стояла на стороне передачи власти Али. В результате спора о том, кто может быть халифом, общество разделилось на шиитов и суннитов.
Последователи шиизма, равно как и суннизма, чтят Мухаммеда и считают его посланником Всевышнего. Но шииты считают, что руководить исламской общиной должны назначенные Аллахом избранные, к которым относятся Али и его потомки от дочери Мухаммеда – Фатимы.
Шииты допускают толкование предписаний Мухаммеда, но только от тех, кому это дозволено, кто наделен правом. В 10-й день месяца Мухаррам они проводят траурные процессии в честь дня Ашуры – дня поминовения убитого в 680 году имама Хусейна. Верующие в этот день ударяют себя цепями и саблями, таким образом они проявляют свою скорбь.
В каких странах живут шииты?
Последователями шиизма себя считают около 15% мусульман. Большинство проживают в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке, Сирии.
При этом огромные общины шиитов есть в Ливане, Йемене и других странах, где доминирует суннизм. В России также есть представители шиизма, в частности, в Дагестане.
В чем разница между суннитами и шиитами?
Каковы различия в толковании ислама у суннитов и шиитов?
В отличие от суннитов, шииты считают, что деяния духовного лидера мусульман (имама) непогрешимы, поскольку имам – святая личность. Сунниты утверждают, что все люди уязвимы к пороку.
Шииты рассматривают только ту часть сунны, в которой повествуется о Мухаммеде и членах его семьи. Сунниты же учат все тексты сунны пророка.
Есть различия и в совершении молитв: сунниты молятся 5 раз в день, шииты – 3 раза.
Сунниты последним Божьим посланником в соответствии с Кораном считают Пророка Мухаммеда. А шииты считают последователем пророка именно Али, об этом говорят они в шахаде.
При этом, несмотря на различия, сунниты и шииты могут мирно соседствовать в одном городе, стране, общине. Они совершают намазы в одних мечетях и придерживаются одинаковых ключевых правил ислама. И они также вместе совершают паломничество в Мекку и Медину.