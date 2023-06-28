Направления ислама: чем отличаются сунниты от шиитов?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суннизм и шиизм – два главных направления в исламе, появившиеся после смерти пророка Мухаммеда в VII веке из-за политических разногласий. Чем суннизм отличается от шиизма? И в чем разница между шиитами и суннитами?

С каждым годом численность мусульман растет. Сегодня в мире проживает свыше 1,5 млрд последователей ислама. Большинство живут в Африке и Азии.

В рамках ислама выделяются два основных течения - суннизм и шиизм.

Суннизм: основные положения

Суннизм – самое многочисленное мусульманское направление, порядка 85% мусульман относят себя именно к суннитам.

Как отдельное течение суннизм образовался в VII веке во время вопроса о том, кто может быть избран халифом (руководителем) в исламской умме. Шииты считают, что халифом может быть только кровный родственник пророка Мухаммеда.

Сунниты акцентируют свое внимание на сунне (деяния и слова) пророка Мухаммеда, верности религиозным традициям, участии общины в выборе халифа.

Основные положения суннизма следующие:

признание достоверности шести сводов хадисов, составленных имамами Аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджи;

признание четырех юридических школ – ханафитского, шафиитского, ханбалитского и маликитского мазхабов;

признание законности правления и праведности халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и Али ибн Абу Талиба.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каких странах исповедуют суннизм?

Суннизм широко распространен в странах:

Арабского мира (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Кувейт, Оман и т.д),

в Турции и Азербайджане,

в Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан),

в Индокитае (Малайзия, Мальдивы, Бангладеш),

в Северной части Африки и Европы (Албания, Босния и Герцеговина).

Что касается России, то суннизм преобладает в следующих регионах:

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое шиизм?

Шиизм – второе по величине течение в исламе. Его последователи признают двоюродного брата, зятя пророка халифа Али и его потомков единственными законными преемниками Мухаммеда. Данное религиозное направление сформировалось во второй половине VII веке после смерти пророка.

В то время образовалась группа приверженцев "шиа", которая стояла на стороне передачи власти Али. В результате спора о том, кто может быть халифом, общество разделилось на шиитов и суннитов.

Последователи шиизма, равно как и суннизма, чтят Мухаммеда и считают его посланником Всевышнего. Но шииты считают, что руководить исламской общиной должны назначенные Аллахом избранные, к которым относятся Али и его потомки от дочери Мухаммеда – Фатимы.

Шииты допускают толкование предписаний Мухаммеда, но только от тех, кому это дозволено, кто наделен правом. В 10-й день месяца Мухаррам они проводят траурные процессии в честь дня Ашуры – дня поминовения убитого в 680 году имама Хусейна. Верующие в этот день ударяют себя цепями и саблями, таким образом они проявляют свою скорбь.

В каких странах живут шииты?

Последователями шиизма себя считают около 15% мусульман. Большинство проживают в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке, Сирии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом огромные общины шиитов есть в Ливане, Йемене и других странах, где доминирует суннизм. В России также есть представители шиизма, в частности, в Дагестане.

В чем разница между суннитами и шиитами?

Каковы различия в толковании ислама у суннитов и шиитов?

В отличие от суннитов, шииты считают, что деяния духовного лидера мусульман (имама) непогрешимы, поскольку имам – святая личность. Сунниты утверждают, что все люди уязвимы к пороку.

Шииты рассматривают только ту часть сунны, в которой повествуется о Мухаммеде и членах его семьи. Сунниты же учат все тексты сунны пророка.

Есть различия и в совершении молитв: сунниты молятся 5 раз в день, шииты – 3 раза.

Сунниты последним Божьим посланником в соответствии с Кораном считают Пророка Мухаммеда. А шииты считают последователем пророка именно Али, об этом говорят они в шахаде.

При этом, несмотря на различия, сунниты и шииты могут мирно соседствовать в одном городе, стране, общине. Они совершают намазы в одних мечетях и придерживаются одинаковых ключевых правил ислама. И они также вместе совершают паломничество в Мекку и Медину.