Куда поехать в России на выходные: Вологда

Медина Назарова

Вологду на берегах одноименной реки называют "несостоявшейся столицей России". Как туда добраться, что посмотреть, что попробовать, что привезти – расскажем в этом материале.

Где находится Вологда?

Вологда находится на севере европейской части России. Расстояние от Москвы - 450 км, от Санкт-Петербурга - 650 км. Вологда — город древний. Ровесница Москвы, а может и чуть постарше, так как первое упоминание о Вологде датируется 1147 годом, что может означать, что город на тот момент уже существовал.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вологодская "пятилетка" Ивана Грозного

Иван Грозный провел в Вологде целых пять с половиной лет (1565-1571). Не доверявший московским боярам, царь решил построить здесь кремль и даже перевез сюда свою знаменитую библиотеку. Строительство кремля началось в апреле 1566 года и руководил им английский инженер Хэмфри Локк. Кстати, выбор англичанина тоже был царем заранее продуман: в случае чего опричникам было бы легко по рекам добраться до Архангельска, а оттуда до Англии.

Вологодский кремль по плану Ивана Грозного должен был вдвое превосходить московский. Но случилось что-то, что заставило царя вскорости покинуть Вологду. Причину этого летописцы и историки описывают по-разному: одни пишут о "кирпиче, случайно упавшем на голову царя", другие ссылаются на эпидемию какой-то болезни, сильно его напугавшей. В итоге от кремля остался дошедший до наших дней большой Архиерейский двор — Вологодский музей-заповедник и его главная достопримечательность — Софийский собор, пятиглавый, как бы вросший в землю, монументальный, чем-то напоминающий Успенский собор московского кремля. Недостроенные же стены и башни кремля постепенно разобрали.

Как купцы прорубили окно в Европу?

С середины XIII века, благодаря своему географическому расположению — на стыке речных путей и выходу по ним к Белому морю — город становится важнейшим торговым окном в Европу. А вологодским купцам было чем торговать — основным и достаточно прибыльным делом была торговля натуральным мехом пушных зверей, которыми русский север был традиционно богат. Доход местным купцам и промышленникам приносила еще торговля лесом для строительства, льном, салом, а также солью и соленой рыбой.

Визитные карточки Вологды

Развитие торговых отношений и рост благосостояния купеческой гильдии города привело к обретению Вологдой своего собственного облика, чья деревянная архитектура привлекает тысячи туристов и по сей день. Двухэтажные дома, украшенные филигранной резьбой по дереву, тот самый знаменитый "резной палисад", воспетый "Песнярами", остается визитной карточкой города.

Фото: snejinka.ru

Наравне с деревянным зодчеством Вологда славится кружевами. Кружевной промысел здесь берет начало с середины XIX века. Достижениями местных мастеров в этой области можно полюбоваться в городском Музее кружева, чья коллекция посвящена развитию традиционного вологодского промысла — кружевоплетения.

Достопримечательности города

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Архиерейский двор — здесь с XVI века располагалась резиденция вологодских епископов. Софийский собор — одно из первых каменных строений Вологды, памятник архитектуры федерального значения. Главный собор Вологодчины. Дом Засецких 1790 г. —одно из старейших деревянных зданий Вологды (1790 г.), в котором проживала семья представителя местного дворянства. Музей кружева Воскресенский собор — памятник архитектуры федерального значения. Вологодская картинная галерея — основана в 1952 г. Коллекция содержит более 30 тыс. экспонатов и сформирована во многом благодаря частным коллекционерам. Спасо-Прилуцкий монастырь — старейший памятник православной архитектуры русского Севера. Основан учеником Сергия Радонежского — Димитрием Прилуцким.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Город также знаменит своим сливочным маслом. В селе Семенково создан Музей вологодского масла, где можно непосредственно понаблюдать и даже принять участие в приготовлении продукта, известного своим высоким качеством и вкусом.

Для любителей театрального искусства открыты двери в четыре театра. Это Вологодский государственный драматический театр (год основания 1849), Вологодский камерный драматический театр (год основания 1999), Вологодский областной театр кукол "Теремок", основан в 1937 г., Вологодский театр юного зрителя (год основания 1976).

Чем угощают в Вологде?

В первую очередь, это разнообразные пироги и изделия из теста. Много рыбных блюд, начиная от ухи и до "пирогов-рыбников", в тесте которых запекают целую щуку. Из мясных блюд популярно мясо в горшочках и холодец из говядины. Из напитков — квас и различные ягодные морсы из клюквы, брусники, морошки, которых на Вологодчине в избытке.

Когда ехать в Вологду?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вологодский климат из-за высокой влажности более комфортен зимой, чем летом. К тому же зимы здесь снежные и умеренно холодные — средняя температура — от -10 до -15. Облик города, милого и уютного в это время года смотрится по-особому гармонично.