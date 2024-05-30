Агротуризм набирает обороты на Ставрополье – губернатор

Ставрополье все чаще привлекает гостей своими агротуристическими объектами, рассказал глава края Владимир Владимиров.
"Агротуризм на Ставрополье набирает обороты"
– губернатор
По его словам, отдохнуть на лоне природе и познакомиться поближе с сельским хозяйством предпочли с января на настоящее время порядка 250 тыс человек. Владимиров уточнил, что фермы и другие локации посещают и ставропольцы, и гости из других регионов России.
Говоря о том, в какие интересные места могут съездить агротуристы на Ставрополье, губернатор назвал фермы, где живут такие экзотические животные, как альпаки, олени и буйволы. По его словам, еще один любопытный объект действует в Апанасенковском районе – там заработала верблюжья ферма.
Популярностью у туристов пользуется также эко-ферма в Предгорном районе – там можно самостоятельно сделать косметику из натуральных ингредиентов. Приезжают агротуристы и в бахчевой агропарк в Грачевском районе. Привлекают гостей и винодельни Ставрополья.
Агротуризм – что это такое?
Агротуризм – это одно из наиболее активно развивающихся направлений современного туризма. Агротуристы посещают не привычные культурные или природные достопримечательности, а сельскохозяйственные предприятия, как правило, фермы, прежде всего животноводческие, и проживают там же, а не в гостинице или кемпинге. Популярны среди россиян молочные фермы, пасеки, сыроварни, птицеводческие предприятия.