Агротуризм набирает обороты на Ставрополье – губернатор

Сфера агротуризма активно развивается в Ставропольском крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров. За 2024 год регион посетили порядка 250 тыс агротуристов.

Ставрополье все чаще привлекает гостей своими агротуристическими объектами, рассказал глава края Владимир Владимиров.

"Агротуризм на Ставрополье набирает обороты"

– губернатор

По его словам, отдохнуть на лоне природе и познакомиться поближе с сельским хозяйством предпочли с января на настоящее время порядка 250 тыс человек. Владимиров уточнил, что фермы и другие локации посещают и ставропольцы, и гости из других регионов России.

Говоря о том, в какие интересные места могут съездить агротуристы на Ставрополье, губернатор назвал фермы, где живут такие экзотические животные, как альпаки, олени и буйволы. По его словам, еще один любопытный объект действует в Апанасенковском районе – там заработала верблюжья ферма.

Популярностью у туристов пользуется также эко-ферма в Предгорном районе – там можно самостоятельно сделать косметику из натуральных ингредиентов. Приезжают агротуристы и в бахчевой агропарк в Грачевском районе. Привлекают гостей и винодельни Ставрополья.

Агротуризм – что это такое?

Агротуризм – это одно из наиболее активно развивающихся направлений современного туризма. Агротуристы посещают не привычные культурные или природные достопримечательности, а сельскохозяйственные предприятия, как правило, фермы, прежде всего животноводческие, и проживают там же, а не в гостинице или кемпинге. Популярны среди россиян молочные фермы, пасеки, сыроварни, птицеводческие предприятия.