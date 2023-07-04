Опубликовано: 16:14, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поучаствовать в сборе фруктов, посмотреть, как делается сыр или урбеч, половить рыбу и узнать новое о фермерском хозяйстве - такие возможности туристы используют во время отдыха в Дагестане. Агротуризм в регионе активно развивается и становится все более привлекательным.

Многие туристы, приехавшие в Дагестан на отдых, с удовольствием посещают в рамках туристических маршрутов различные агрокомплексы. Этот вид туризма является познавательным и часто связан с гастрономией.

"Туристами активно посещаются туристско-рекреационные комплексы, среди которых можно выделить экотуркомплекс "Главрыба", Нескучный сад Салмановых, Фруктовый остров, ООО "Анжелина", КФХ Янтарное, ООО Агрофирма "Герей Тюз", которые принимают у себя туристов. Посещая данные предприятия, любой желающий может поучаствовать в ловле рыбы, приготовлении дагестанского сыра и урбеча, сборе фруктов и многом другом"

– глава Минтуризма региона Эмин Мерданов

Часто агротуризм связан с гастрономическим, а также экологическим и этнокультурным видами туризма. Данное направление в Дагестане будут развивать, россиянам интересно узнавать новое о жизни региона и приобщаться к сельскому образу жизни.