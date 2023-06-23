Опубликовано: 10:01, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Агротуризм на Северном Кавказе будет обсуждаться в Дагестане 3 и 4 июля. Специализированную конференцию проведет АТОР.

Конференция, посвященная развитию сельского туризма на Северном Кавказе, состоится в начале июля в Каспийске.

На повестке привлечение местного населения в сферу агротуризма, включение данного вида отдыха в туристические маршруты регионов.

Участники конференции посетят с экскурсией «Фруктовый остров» и Чиркейское водохранилище, побывают на Сулакском каньоне, в пещере Нохъо и увидят форелевое хозяйство комплекса «Главрыба».

Успешные агротуристические объекты в Дагестане - экопарк «Анжелина» и экотуркомплекс «Главрыба» - покажут презентации и расскажут о своей работе.

Первый день конференции будет практическим, а второй - теоретическим, эксперты и участники обсудят перспективные проекты и возможности для аграрного туризма на Северном Кавказе, узнают о том, какие гранты можно получить в 2023 и 2024 годах, а также ознакомятся с потенциалом глэмпинга для развития сельского туризма. Присоединиться к мероприятию можно онлайн.

Глава АТОР Майя Ломидзе, выступая на конференции расскажет о трендах и возможностях агротуризма в республиках Северном Кавказа.

В ближайшие годы на развитие агропромышленного комплекса и агротуризма в СКФО будет выделено около 30 млрд рублей, пишет АТОР.