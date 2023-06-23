Конференция, посвященная развитию сельского туризма на Северном Кавказе, состоится в начале июля в Каспийске.
На повестке привлечение местного населения в сферу агротуризма, включение данного вида отдыха в туристические маршруты регионов.
Участники конференции посетят с экскурсией «Фруктовый остров» и Чиркейское водохранилище, побывают на Сулакском каньоне, в пещере Нохъо и увидят форелевое хозяйство комплекса «Главрыба».
Успешные агротуристические объекты в Дагестане - экопарк «Анжелина» и экотуркомплекс «Главрыба» - покажут презентации и расскажут о своей работе.
Первый день конференции будет практическим, а второй - теоретическим, эксперты и участники обсудят перспективные проекты и возможности для аграрного туризма на Северном Кавказе, узнают о том, какие гранты можно получить в 2023 и 2024 годах, а также ознакомятся с потенциалом глэмпинга для развития сельского туризма. Присоединиться к мероприятию можно онлайн.
Глава АТОР Майя Ломидзе, выступая на конференции расскажет о трендах и возможностях агротуризма в республиках Северном Кавказа.
В ближайшие годы на развитие агропромышленного комплекса и агротуризма в СКФО будет выделено около 30 млрд рублей, пишет АТОР.