Агротуризм увлек половину российских туристов

Минсельхоз РФ и туроператоры провели исследование об агротуризме. Согласно ему свыше 50% россиян получили опыт посещения сельскохозяйственных объектов в качестве туриста.

Более половины российских туристов посещали объекты агротуризма, согласно совместную исследованию министерства сельского хозяйства РФ и АТОР.

«Согласно результатам исследования, 52% туристов хотя бы один раз посещали агрообъекты в России. Еще 30% опрошенных собираются отправиться в агропутешествие, оставшиеся 18% пока не планируют»

- исследование

Оно также показало, что большинство туристов во время агропутешествия хотят просто развлечься или продегустировать местную кухню. Чаще всего это туры без ночевки.

«Более 80% туристов посещает агрообъекты не чаще одного раза в год. Доля туристов, которые отправляются туры на село два раза в год и чаще составила 18,5% Почти половина туристов предпочитают посещать агрообъекты в теплое время года»

- АТОР

Также в исследовании уточняется, что путешественники ожидают от агрообъектов. Прежде всего они хотят получить интересную экскурсию и ремесленные мастер-классы. Также их волнует качество размещения, сервиса и местной еды.