Форелевое хозяйство и оливковый сад откроются для туристов в Сочи

В Сочи планируют развивать агротуризм. В ближайшем времени здесь откроют для посещения туристов форелевое хозяйство и оливковый сад.

Кластер агротуризма появится в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Гости региона смогут познакомиться с работой форелевой фермы, а также увидеть, как выращивают оливки и фрукты. Площадь агротуристического комплекса составит около 500 га.

Туристический сектор Сочи активно развивается за счет инвестиций. Привлечены инвестиции на сумму в почти 600 млрд рублей, город-курорт получит более 20 тыс рабочих мест. В настоящее время ведется реконструкция пансионатов, гостиниц, возводятся новые туристические площадки, рассказал Прошунин "Интерфаксу".