Вестник Кавказа

Форелевое хозяйство и оливковый сад откроются для туристов в Сочи

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Сочи планируют развивать агротуризм. В ближайшем времени здесь откроют для посещения туристов форелевое хозяйство и оливковый сад.

Кластер агротуризма появится в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Гости региона смогут познакомиться с работой форелевой фермы, а также увидеть, как выращивают оливки и фрукты. Площадь агротуристического комплекса составит около 500 га. 

Туристический сектор Сочи активно развивается за счет инвестиций. Привлечены инвестиции на сумму в почти 600 млрд рублей, город-курорт получит более 20 тыс рабочих мест. В настоящее время ведется реконструкция пансионатов, гостиниц, возводятся новые туристические площадки, рассказал Прошунин "Интерфаксу". 

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