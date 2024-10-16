Инвесторы должны соблюдать интересы Сочи - мэр

Сочинский мэр рассказал об инвестициях в город и отметил, что они должны быть в интересах местных жителей. Сейчас на курорте готовится более 50 крупных инвестпроектов.

Сочи имеет большой инвестиционный потенциал как один из главных курортов Краснодарского края: в городе готовится 54 инвестпроекта на сумму в 586 млрд рублей, передал мэр Сочи Андрей Прошунин.

«Среди наиболее значимых проектов - реконструкция пансионата "Кристалл", санаториев "Волна" и "Известия", обновление гостиницы "Приморская". Знаковыми являются и проекты строительства новых курортов в Лазаревском районе, обновление гостиничного фонда Красной Поляны. Все они - уже в стадии строительства»

- Андрей Прошунин

Осуществление проектов позволит создать 24 тыс рабочих мест в Сочи, из которых большая часть будет в сфере туризма и санаторного отдыха.

Внимание бизнеса сосредоточено преимущественно на Лазаревском районе, где будут построены высокозвездные отели и гостиницы.

Сочи важны инвестиции, но только те, что будут соблюдать интересы города. Важно, чтобы вокруг новых объектов располагались парки, пляжи, площадки и другая инфраструктура для жизни, а также была налажена система коммуникаций, добавил Прошунин в интервью изданию «Интерфакс».