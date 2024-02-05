Северная Осетия увеличивает поддержку сельского туризма на 90 млн рублей

Власти Северной Осетии нарастили в этом году поддержку агротуризма. Отрасль сельского туризма получится 90 млн рублей.

Отрасль сельскохозяйственного туризма в Северной Осетии ждут масштабные вложения. Власти региона намерены потратить в этом году на агротуризм 90 млн рублей. Информацию об этом озвучил председатель правительства республики Борис Джанаев.

Он отметил, что гранты будут выделены 9 проектам, которые развивают эту отрасль туризма.

"В республике в рамках федеральной программы исполняются мероприятия по поддержке отраслей экономики, в частности, оказывается грантовая поддержка на реализацию проектов сельского туризма. <...> Это хорошее подспорье для предпринимателей, которые хотят развивать свое дело в сфере агротуризма"

– Борис Джанаев

По данным Джанаева реализация проектов включает в себя возведение мест размещений для туристов. В частности, в несколько отелей и гостевых домов будут построены в рамках двух проектов "Горная панорама" и "Альпийская панорама".

Также будет развиваться инфраструктура на территории "Земли Осетии" и будут возведены несколько шале в рамках проекта "Радужная форель".