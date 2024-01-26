Вестник Кавказа

Северная Осетия направит 1 млрд рублей на поддержку фермеров

Северная Осетия направит 1 млрд рублей на поддержку фермеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии помогут фермерам и аграриям. Власти региона намерены направить свыше 1 млрд рублей на развитие сельскохозяйственной отрасли.

Власти Северной Осетии в этом году планируют вложить более 1 млрд рублей на всестороннюю поддержку сельскохозяйственных предприятий. Информацию об этом озвучил глава Минсельхоза региона Алан Кусраев. 

Он отметил, что ведомству было поручено реализации меры по поддержке фермеров, а также осуществить выплату средств. 

Кроме этого, в регионе будут созданы опорные сельскохозяйственные пункты. Проект по их созданию будет реализован в следующем году. 

Уже сейчас в шести районах республики создаются планы по их развитию. 

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