Северная Осетия возведет многофункциональный Дворец спорта

Власти Северной Осетии планируют возвести масштабный спортивный комплекс. Сейчас ведется поиск инвестора для реализации этого проекта.

Северная Осетия разрабатывает план по строительству многофункционального спорткомплекса в регионе. Власти края сейчас находятся в поисках инвестора, который сможет взяться за реализацию этого проекта. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло

"Есть в мыслях сделать хороший многофункциональный Дворец спорта, ледовая арена, с бассейном, с залами для всех олимпийских видов спорта. Проект, в принципе есть у нас, осталось только одно – найти источник финансирования, но будем искать, подключаться"

– Сергей Меняйло

По словам главы республики в регионе есть нехватка спортивных комплексов и секций для занятий спортом. В частности, регион планирует создать комплексы, в которых жители Северной Осетии смогут заниматься фехтованием, легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.

Ранее Сергей Меняйло принял участие в открытие одного из спортивных объектов. На прошлой неделе в республике появился ледовый дворец.