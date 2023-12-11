Вестник Кавказа

Северная Осетия возведет многофункциональный Дворец спорта

Северная Осетия возведет многофункциональный Дворец спорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Власти Северной Осетии планируют возвести масштабный спортивный комплекс. Сейчас ведется поиск инвестора для реализации этого проекта.

Северная Осетия разрабатывает план по строительству многофункционального спорткомплекса в регионе. Власти края сейчас находятся в поисках инвестора, который сможет взяться за реализацию этого проекта. Информацию об этом озвучил глава региона Сергей Меняйло 

"Есть в мыслях сделать хороший многофункциональный Дворец спорта, ледовая арена, с бассейном, с залами для всех олимпийских видов спорта. Проект, в принципе есть у нас, осталось только одно – найти источник финансирования, но будем искать, подключаться"

– Сергей Меняйло 

По словам главы республики в регионе есть нехватка спортивных комплексов и секций для занятий спортом. В частности, регион планирует создать комплексы, в которых жители Северной Осетии смогут заниматься фехтованием, легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. 

Ранее Сергей Меняйло принял участие в открытие одного из спортивных объектов. На прошлой неделе в республике появился ледовый дворец.

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