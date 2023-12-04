Северная Осетия построит развлекательный комплекс за 3 млрд рублей

Аквапарк и гостиницу во Владикавказе построят за 3 млрд рублей. В следующем году комплекс примет первых посетителей.

Власти Северной Осетии намерены реализовать проект по строительству отеля с аквапарком рядом с водной станцией Владикавказа. На возведение комплекса предполагается потратить 3 млрд рублей. Такое заявление сделал глава региона Сергей Меняйло.

Отмечается, что на территории масштабного развлекательного комплекса будут детские игровые зоны, пешеходные дорожки, зона общепита и спортивные площадки.

"К концу 2023 года завершается реализация первой очереди проекта. Скоро перейдем ко второй очереди, в следующем году там уже будет купальный сезон"

– Сергей Меняйло

Глава региона отметил, что второй этап строительства будет реализован за счет частных инвестиционных вложений. На эти деньги будет создана городская зона отдыха.

Власти уже выделили компании - инвестору участок под строительство.