Северная Осетия построит развлекательный комплекс за 3 млрд рублей

Власти Северной Осетии намерены реализовать проект по строительству отеля с аквапарком рядом с водной станцией Владикавказа. На возведение комплекса предполагается потратить 3 млрд рублей. Такое заявление сделал глава региона Сергей Меняйло.
Отмечается, что на территории масштабного развлекательного комплекса будут детские игровые зоны, пешеходные дорожки, зона общепита и спортивные площадки.
"К концу 2023 года завершается реализация первой очереди проекта. Скоро перейдем ко второй очереди, в следующем году там уже будет купальный сезон"
– Сергей Меняйло
Глава региона отметил, что второй этап строительства будет реализован за счет частных инвестиционных вложений. На эти деньги будет создана городская зона отдыха.
Власти уже выделили компании - инвестору участок под строительство.