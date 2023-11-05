"Мамисон" примет первых туристов в следующем сезоне

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии откроется для посещения в следующем году. На его создание будут потрачены 19 млрд рублей.

Власти Северной Осетии реализуют проект по возведению всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон", который должен принять первых горнолыжников следующей зимой. Его строительство оценивают в 19 млрд рублей. Часть средств будет получена от частных инвесторов.

Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что сейчас власти региона создают новые глэмпинговые площадки, прорабатывают туристические маршруты и возводят парки развлечений. Чиновник отметил, что туристический поток в регионе растет с каждым годом.

"С республикой сегодня работают крупные федеральные туроператоры. Туристический маршрут "Осетия стала ближе", внесен в федеральный реестр, а с помощью института развития Кавказ.РФ разработан мастер-план туристского кластера" Солнечный пояс Алании"

– Сергей Меняйло

Горнолыжный курорт "Мамисон" будет состоять из двух канатных дорог длиной 3,3 тыс метров и 1,7 тыс метров. Кроме этого, в спортивный комплекс войдут сноупарк, три горнолыжных маршрута протяженностью более 400 метров и два лыжных подъемника.