"Мамисон" примет первых туристов в следующем сезоне

Власти Северной Осетии реализуют проект по возведению всесезонного горнолыжного курорта "Мамисон", который должен принять первых горнолыжников следующей зимой. Его строительство оценивают в 19 млрд рублей. Часть средств будет получена от частных инвесторов.
Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что сейчас власти региона создают новые глэмпинговые площадки, прорабатывают туристические маршруты и возводят парки развлечений. Чиновник отметил, что туристический поток в регионе растет с каждым годом.
"С республикой сегодня работают крупные федеральные туроператоры. Туристический маршрут "Осетия стала ближе", внесен в федеральный реестр, а с помощью института развития Кавказ.РФ разработан мастер-план туристского кластера" Солнечный пояс Алании"
– Сергей Меняйло
Горнолыжный курорт "Мамисон" будет состоять из двух канатных дорог длиной 3,3 тыс метров и 1,7 тыс метров. Кроме этого, в спортивный комплекс войдут сноупарк, три горнолыжных маршрута протяженностью более 400 метров и два лыжных подъемника.