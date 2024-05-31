Вестник Кавказа

В Сочи возведут два элитных отеля, спа-центр и спортивный комплекс

В Сочи возведут два элитных отеля, спа-центр и спортивный комплекс
© Фото: telegram-канал Светланы Калининой
Власти Сочи намерены реализовать ряд масштабных проектов в сфере туризма. На курорте будут возведены два премиальных отеля, спа-центр и спортивный комплекс.

Сочи обзаведется новыми туристическими объектами. Такую информацию опубликовала в своем telegram‑канале замглавы курорта Светлана Калинина.

По ее информации, в рамках Петербургского международного экономического форума были заключены контракты на возведение премиальных комплексов для туристического размещения, спортивного центра и спа-курорта.

Уточняется, что новые отели появятся в Лазаревском районе и микрорайоне Головинка.

Кроме этого, будет восстановлен агрокомплекс в Лазаревском районе. За счет него город планирует развивать агротуризм и обеспечивать население местной продукцией.

Как сообщила Калинина, в эти проекты планируется вложить 50 млрд рублей, которые будут получены от инвесторов.

Также в рамках ПМЭФ администрация курорта и Сбербанк договорились развивать цифровые технологии, которые планируется внедрить в сферу общественного транспорта. В частности, речь идет о внедрении безналичной оплаты проезда и создания платформы для расширения цифровых возможностей городской среды.

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