В Сочи проверили кафе вдоль федеральной трассы 

Мониторинг точек питания, расположенных вдоль федеральной трассы был проведен в Сочи. Нарушителей обязали ликвидировать недочеты в кратчайшие сроки.

В Сочи специалисты провели мониторинг магазинов и кафе, расположенных вдоль федеральной трассы. Цель проверки - выявить нарушения в сфере общественного питания и торговли. По результатам проверки было выявлено 47 нарушений, требующих немедленного устранения.

«Выездная рабочая группа провела мониторинг 43 объектов по улицам Виноградная, Батумское шоссе. Все они осуществляют свою деятельность вдоль федеральной трассы А-147»

– пресс-служба мэрии курорта.

Выявленные нарушения наносят ущерб как потребителям, так и самим предпринимателям. Несоблюдение санитарных норм может привести к отравлениям и заболеваниям посетителей, а продажа просроченных продуктов – к серьезным последствиям для здоровья. Кроме того, наличие нарушений создает негативный имидж учреждения и может привести к штрафам и закрытию бизнеса. Представители магазинов и кафе, в которых были выявлены нарушения, обязаны в кратчайшие сроки устранить все выявленные проблемы. В противном случае, им грозят штрафы и административная ответственность.