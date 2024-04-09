В Сунже вспыхнул цех по производству кафельной плитки

Ингушские пожарные тушат пожар, вспыхнувший сегодня днем в цехе по производству кафельной плитки в Сунже, с огнем борются спасатели Сунжи и Карабулака – ситуацию осложняет то, что при обжиге плитки используется газ.

Сегодня днем в ингушской Сунже вспыхнул цех по производству кафельной плитки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Пожарно-спасательная часть города Сунжа №3 работает на месте возгорания объекта по ул. Плиева. Горит плиточный цех"

- мэрия Сунжи

Пожар тушат 15 огнеборцев пожарной службы Сунжи и Карабулака, а также три единицы пожарной техники. Есть опасность детонации газовой смеси, которая используется при обжиге такой плитки, поэтому процесс тушения контролируется специалистами газовой службы и электросетей.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало, тушение огня продолжается.