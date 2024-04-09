Вестник Кавказа

В Евпатории ночью тушили экзотариум

В Евпатории ночью тушили экзотариум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в крымской курортной Евпатории вспыхнул зоопарк с экзотическими животными – экзотариум "Тропик-парк". Тушение пожара осложняло то, что огонь охватил практически всю крышу пятиэтажного строения.

Минувшей ночью в Крыму полностью сгорел пятиэтажный контактный зоопарк с экзотическими животными – экзотариум, сообщили в пресс-службе республиканского отделения МЧС России.

Сообщение о пожаре в экзотариуме "Тропик-парк" в Евпатории поступило на пульт дежурного в 02:33. По прибытии на место спасатели обнаружили, что огнем охвачена вся крыша здания, однако огонь быстро распространился по пятиэтажке, его тушили на площади в 625 кв м, передает РИА Новости.

"Сегодня ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных, в том числе два медведя. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет"

- СУСК по Республике Крым

Для того, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовались два часа, однако сам зоопарк сгорел дотла. В пожаре погибли более 200 его экзотических обитателей, в том числе крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, а также множество редких птиц

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-испытательная лаборатория и специалисты-дознаватели, которые устанавливают обстоятельства ночного пожара.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Дону ушел под землю участок пахотного поля

На Дону ушел под землю участок пахотного поля

Кубань предупредили об опасности лавин

Кубань предупредили об опасности лавин

На жительницу Краснодара рухнул светофор

На жительницу Краснодара рухнул светофор

Самолет из Сочи экстренно сел в Москве из-за запаха гари

Самолет из Сочи экстренно сел в Москве из-за запаха гари

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы