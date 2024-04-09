В Евпатории ночью тушили экзотариум

Минувшей ночью в крымской курортной Евпатории вспыхнул зоопарк с экзотическими животными – экзотариум "Тропик-парк". Тушение пожара осложняло то, что огонь охватил практически всю крышу пятиэтажного строения.

Минувшей ночью в Крыму полностью сгорел пятиэтажный контактный зоопарк с экзотическими животными – экзотариум, сообщили в пресс-службе республиканского отделения МЧС России.

Сообщение о пожаре в экзотариуме "Тропик-парк" в Евпатории поступило на пульт дежурного в 02:33. По прибытии на место спасатели обнаружили, что огнем охвачена вся крыша здания, однако огонь быстро распространился по пятиэтажке, его тушили на площади в 625 кв м, передает РИА Новости.

"Сегодня ночью пламя полностью охватило территорию контактного зоопарка, в результате чего произошло обрушение конструкций помещения. Силами сотрудников МЧС из горящего помещения была спасена женщина и несколько животных, в том числе два медведя. Предварительно, погибших граждан в результате происшествия нет"

- СУСК по Республике Крым

Для того, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовались два часа, однако сам зоопарк сгорел дотла. В пожаре погибли более 200 его экзотических обитателей, в том числе крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи, а также множество редких птиц

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-испытательная лаборатория и специалисты-дознаватели, которые устанавливают обстоятельства ночного пожара.