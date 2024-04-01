В Крыму объявили высокую пожароопасность

Спасители Крыма предупредили о высоком риске возникновения природных пожаров. В связи с этим в регион было объявлено штормовое предупреждение.

Крым во власти пожароопасной погоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, пожароопасность будет сохраняться в течение четырех дней.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)"

– МЧС Крыма

Ранее МЧС Крыма объявил о начале сезона пожаров. С 1 апреля запрещается разводить огонь на территории лесов, также утилизировать, таким образом, бытовой мусор и сжигать сухую листву.

Отмечается, что в этом году из-за погодных условий сезон пожарной опасности стартовал значительно раньше. В 2023 году он был объявлен в конце мая.