В Крыму объявили высокую пожароопасность

Спасители Крыма предупредили о высоком риске возникновения природных пожаров. В связи с этим в регион было объявлено штормовое предупреждение.
Крым во власти пожароопасной погоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, пожароопасность будет сохраняться в течение четырех дней.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)"
– МЧС Крыма
Ранее МЧС Крыма объявил о начале сезона пожаров. С 1 апреля запрещается разводить огонь на территории лесов, также утилизировать, таким образом, бытовой мусор и сжигать сухую листву.
Отмечается, что в этом году из-за погодных условий сезон пожарной опасности стартовал значительно раньше. В 2023 году он был объявлен в конце мая.