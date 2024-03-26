Метеорологи прогнозируют в Крыму 30-градусную жару

Уже сегодня в Крыму было жарко, и это - в начале второго месяца весны. Но это не предел: завтра в предгорной и степной части Крыма крымские метеорологи прогнозируют до 31 градуса жары, правда, продлится она недолго.

В начале апреля в Крыму наступило настоящее лето – правда, без традиционных купаний в Черном море, поскольку вода все еще холодная. А вот загорать сегодня можно было вполне, хотя завтра, 2 апреля, будет еще жарче – до 31 градуса тепла, сообщили в крымском гидрометцентре.

"Аномальное тепло в конце марта и в первых числах апреля. 2 апреля погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов; днем +26…+31, на побережье и в горах +20…+25 градусов. "Летняя жара" закончится на полуострове 3 апреля, в среду"

- гидрометцентр Крыма

Причина таких температурных перепадов – теплый циклон, который пришел со Средиземного моря. В среду его снова сменят прохладные воздушные массы из умеренных широт, которые снизят дневную температуру воздуха до 16-21 градусов и принесут с собой дожди. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, добавили в гидрометцентре.