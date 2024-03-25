Апрель начнется на Кубани с +27

Столбики термометров в понедельник и вторник на Кубани будут стремиться к +30 градусам.

Синоптики прогнозируют, что на Кубани установятся по-настоящему летние температуры: столбики термометров будут подниматься до +27 градусов.

Синоптики отмечают, что в потеплении сыграл роль антициклон, под влиянием которого находится регион в настоящее время.

«Гребень антициклона порадует жителей и гостей Кубани малооблачной, спокойной и сухой погодой. При этом солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы, и температура превысит климатическую норму на 4–5 градусов»

– центр погоды ФОБОС.

При этом пик жары придется на вторник, когда столбики термометров дотянутся до +28 градусов, потом начнется похолодание и к выходным воздух охладится до +18 градусов.