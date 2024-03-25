Вестник Кавказа

Свободные от самокатов зоны назвали в Краснодаре

Знак запрета езды на самокате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парки в Краснодаре освободят от электросамокатов. Власти города назвали общественные зеленые зоны, где можно гулять, не опасаясь «самокатчиков».

Начинается сезон электросамокатов, в связи с этим власти Краснодара назвали территории, где использоваться этот вид транспорта будет нельзя.

«С заботой о комфорте всех краснодарцев передвижение на средствах индивидуальной мобильности будет запрещено в парках «Солнечный Остров», «Городской Сад», «Старая Кубань», «Чистяковская Роща», им. 30-летия Победы, «Рождественский» и на Александровском бульваре»

– мэр города Евгений Наумов

В мае в парках будут установлены знаки, запрещающие использование СИМ. Самокаты попали под запрет и в парке Галицкого, и у стадиона ФК «Краснодар».

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