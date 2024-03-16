Вестник Кавказа

Краснодар готов открыть у себя филиал Третьяковки

Краснодар готов открыть у себя филиал Третьяковки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кубани задумались над открытием собственной картинной галереи – она станет филиалом знаменитой московской Третьяковской галереи и откроется в самом центре кубанской столицы, на улице Красной в обновленном Доме купца Лихацкого.

В Краснодаре может появиться филиал московской Третьяковской галереи – знаменитого российского государственного художественного музея, созданного на основе исторических коллекций купцов братьев Павла и Сергея Третьяковых, одного из крупнейших в мире собраний русского изобразительного искусства, пишут "Краснодарские известия".

"Мы вышли с инициативой открыть в Краснодаре филиал Третьяковской галереи. Руководству Третьяковки подходит место расположения Дома купца Лихацкого – центр города, оно могло бы здесь размещать выездную часть экспозиции. Сейчас этот вопрос обсуждается с профильным министерством"

– первый заместитель главы города Дмитрий Васильев

Если идею властей Краснодара одобрят в Минкульте РФ, то разместят новый музей в самом центре города – на улице Красной в обновленном Доме купца Лихацкого между Сенным рынком и Театром драмы имени Горького, он станет новой точкой притяжения туристов, заверил заместитель градоначальника.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1720 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что нужно знать о посещении Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Что нужно знать о посещении Музея турецкого и исламского искусства в Стамбуле?

Башенные комплексы Ингушетии раскрывают новые секреты

Башенные комплексы Ингушетии раскрывают новые секреты

Музей медицины открылся в Краснодарском крае

Музей медицины открылся в Краснодарском крае

В Ингушетии монеты Золотой орды из древних башен поступили в музей

В Ингушетии монеты Золотой орды из древних башен поступили в музей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы