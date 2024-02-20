Вестник Кавказа

Музей медицины открылся в Краснодарском крае

Музей медицины открылся в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Медицинский музей появился в Краснодарском крае. Посещение бесплатное, по предварительной записи.

В городе Армавир Краснодарского края начал работать медицинский музей. Это первый медицинский музей в регионе.

Экспозиция разместилась в городской больнице, в нее вошли различные медицинские инструменты, в том числе те, что использовались в середине прошлого века, а также семейные архивы медиков. Коллекцию планируется пополнять.

"Мы хотим, чтобы дети, приходя сюда, понимали, как строилась медицина. Чтобы видели, как было раньше, как происходит сейчас. Как идет развитие современной медицины"

– глава ассоциации медицинских работников Армавира Сергей Смирнов

Юные гости музея не только осматривают экспонаты, но и получают в рамках экскурсии практические навыки, школьников учат оказывать медицинскую помощь, проводить реанимационные мероприятия.

Чтобы попасть в первый на Кубани медицинский музей, необходимо заранее подать коллективную заявку. Его посещение бесплатное.

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