Вестник Кавказа

Верблюжьи фермы в Дагестане откроются туристам

Верблюд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане хотят разработать туристический маршрут с посещением верблюжьих ферм. Маршрут может стать межрегиональным и международным.

В рамках развития агротуризма в Дагестане задумались о создании турмаршрута по верблюжьим фермам.

"Верблюд - это не только шерсть, мясо и молоко, но и агротуризм. У нас есть фермы, куда приезжают люди за верблюжьим молоком, и мы видим большой потенциал в создании туристического маршрута"

– минсельхоз региона

Маршрут может охватывать не только фермы в Дагестане, но и в соседних регионах, а также в других странах. В ведомстве уточнили, что маршрут может включать хозяйства в Дагестане, Астраханской области, Калмыкии, Казахстане.

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