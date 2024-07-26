Верблюжьи фермы в Дагестане откроются туристам

В Дагестане хотят разработать туристический маршрут с посещением верблюжьих ферм. Маршрут может стать межрегиональным и международным.
В рамках развития агротуризма в Дагестане задумались о создании турмаршрута по верблюжьим фермам.
"Верблюд - это не только шерсть, мясо и молоко, но и агротуризм. У нас есть фермы, куда приезжают люди за верблюжьим молоком, и мы видим большой потенциал в создании туристического маршрута"
– минсельхоз региона
Маршрут может охватывать не только фермы в Дагестане, но и в соседних регионах, а также в других странах. В ведомстве уточнили, что маршрут может включать хозяйства в Дагестане, Астраханской области, Калмыкии, Казахстане.