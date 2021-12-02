В Азербайджан привезут верблюдов из Казахстана

Экспорт из Казахстана в Азербайджан расширится. Новое соглашение позволит поставлять на азербайджанский рынок мясные и молочные продукты, а также ввозить животных, в том числе верблюдов и альпак.

Новое ветеринарное соглашение между Астаной и Баку расширяет возможности для экспорта, рассказали в Минсельхозе РК.

«Это соглашение открывает новые возможности для расширения казахстанского экспорта и укрепления экономического партнерства между двумя странами в сфере животноводства. Я уверен, что оно будет способствовать росту экономики и благосостоянию»

– глава ведомства Айдарбек Сапаров

Казахстан будет поставлять в Азербайджан животных, в том числе верблюдов, альпак, лам, убойный крупный и малый рогатый скот, племенных животных.

Также республика наладит экспорт на азербайджанский рынок молоко и молочные продукты, мясо птицы, субпродукты, мясные консервы.

Подписанное соглашение станет стимулом для расширения двусторонних торговых отношений, уверены в Казахстане.