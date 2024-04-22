Дагестан вложит 1 млрд рублей в строительство отелей

Власти Дагестана намерены потратить порядка 1 млрд рублей на возведение новых отелей в этом году. Планируется увеличить номерной фонд региона на 550 номеров.

Дагестан планирует нарастить номерной фонд региона.

Власти республики планирует потратить порядка 1 млрд рублей, которые будут получены от инвесторов. Информация об этом была озвучена в Министерстве туризма республики.

Таким образом, количество номеров будет увеличено на 5%.

"До конца текущего года будут реализованы 9 инвестиционных проектов, привлечено более 1 млрд рублей инвестиций и созданы 550 комфортабельных номеров"

– Минтуризм Дагестана

Сообщается, что рост количества отелей пропорционален возрастающему спросу. По данным ведомства, в этом году туристический интерес к региону вырос на 20% в сравнении с цифрами прошлого года.

Чаще всего путешественники бронируют отели за 3-7 месяцев до предполагаемого отпуска.

Ранее сообщалось, что в прошлом году республику посетило более 1,7 млн путешественников.

В прошлом году регион располагал 10,5 тыс номеров.