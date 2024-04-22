Первый самолет с туристами из Беларуси прибыл в Дагестан

Самолет из Минска впервые прибыл в Дагестан. На борту находились 73 пассажира. Полеты из Беларуси в Дагестан станут регулярными и будут осуществляться по пятницам.

В махачкалинском аэропорту успешно приземлился первый самолет из Республики Беларусь, на борту находились 73 пассажира.

Гостей встретили врио главы Минтуризма РД Магомед Габибуллаев, первый замруководителя транспорта и дорожного хозяйства Мурад Атаев и гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Отмечается, что самолеты между столицами Дагестана и Беларуси будут летать регулярно. Рейсы будут осуществляться по пятницам.