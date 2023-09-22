Курортный сезон в республиках Северного Кавказа: лидеры и аутсайдеры

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Курортный сезон в регионе Северного Кавказа еще не завершен, но можно подводить его первые результаты. В начале года на разных уровнях транслировалась мысль, что в нынешних условиях, когда опора в секторе гостеприимства делается на внутренний туризм, откроются перспективы для динамичного развития отрасли.

Более осторожные эксперты прогнозировали умеренный рост показателей, но не во всех субъектах СКФО. Похоже, что эта позиция наиболее точно отражала соотношение желаний и реальных возможностей. Туристический поток в республики Северного Кавказа в этом году вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Одним из главных драйверов роста (как и прогнозировалось в начале года) стал Ставропольский край. Здесь рост турпотока составил 13% по сравнению с курортным сезоном прошлого года. Большая четверка "проверенных" временем курортов не подвела и в этом году:

Несмотря на четвертое место именно Кисловодск дал наибольший показатель прироста, постепенно подтягиваясь к Железноводску и Ессентукам. Власти заявили, что не будут останавливаться на достигнутом. Уже в ближайшие годы четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А пока, судя по отзывам на туристических ветках, городские власти сделали три важных шага к привлечению дополнительного турпотока:

чистота

логистическая доступность

не очень дорогие и качественные отели.

В нынешних условиях, когда авиасообщение на Юге сталкивается с известными проблемами, перечисленные факторы постепенно складываются в стратегию успеха.

Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Не последнюю роль играет и семейная "традиция" - едем в Ессентуки. Основные "потребители" отдыха в Ставропольском крае жители

Краснодарского края

Москвы и Московской области

Ростовской области.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестан

Из других субъектов Северного Кавказа заметно прибавил Дагестан. Причем эта динамика не всегда коррелирует с ресурсным потенциалом региона в плане гостиниц, кафе и пляжного отдыха. Работают иные факторы. Например, уникальные локации Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

Лидирует по спросу Дагестан. Направление удачно сочетает экскурсии и пляжный отдых, а еще это федеральный туристический проект, о республике много пишут, она на слуху. Хотя и очень хорошо продается Кабардино-Балкария, где высок спрос на отдых в Приэльбрусье. К тому же это круглогодичное направление

- заявила руководитель российского направления компании "Туртранс-Вояж" Татьяна Гончар.

При этом недельный тур в Дагестан с отдыхом в трехзвездочном отеле и трехразовым питанием обходится в 74 тыс. рублей. Однако эксперты отмечают, что потенциальный ресурс отдыха в Дагестане намного выше, чем даже показатели 2022-2023 годов. По данным Минтуризма республики, гостиницы региона единовременно могут разместить около 26 тысяч человек. Это очень мало. Поэтому срок пребывания туристов в республике пока еще колеблется от трех дней до недельного тура. Зато растет число поклонников активного отдыха, которые после поездки в Дагестан направляются в соседние Кабардино-Балкарию, Чечню и Северную Осетию.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Среди всех регионов России по количеству поездок Дагестан занял 33-ю позицию по итогам летнего сезона — в 2022 году регион находился на 39-м месте. Таким образом, и в абсолютных и в относительных значениях результаты курортного сезона 2023 года для республики уже можно признать успешными.

Кто в конце рейтинга?

Но не во всех регионах Северного Кавказа ситуация одинакова. В конце условного рейтинга успешности туристических проектов находятся Ингушетия и Северная Осетия (Алания). Присутствие в этом списке Северной Осетии несколько удивительно, поскольку в регионе ведется работа сразу над несколькими крупными проектами в туристической сфере:

тематический парк "Алания-парк"

туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар"

курортно-горнолыжная зона "Мамисон".

Один из наиболее амбициозных проектов - "Мамисон" уже давно в центре внимания республиканских и федеральных органов. Решение построить в Северной Осетии круглогодичный горнолыжный туристско-рекреационный комплекс было принято еще в 2010-м. В районе недалеко от Зарамагской ГЭС был отремонтирован небольшой участок дороги, установлен водовод и несколько линий электропередач для будущего курорта. В 2016 году строительство заморозили на три года, и лишь в 2019 году его возобновили, но темпы по-прежнему отставали от запланированных. В апреле 2023 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло четко обозначил приоритет:

Сроки по вводу первой очереди никто не смещал – зима 2024–2025 года.

Можно рассчитывать, что при таком внимании со стороны руководства строительная компания, ответственная за проект, наконец, выйдет из замкнутого круга классического долгостроя.

В Северной Осетии на все упомянутые выше рейтинги смотрят довольно скептически, отмечая, что критерии, по которым он составляется, не всегда отражают истинный потенциал республики. Но, так или иначе, необходим, некий универсальный KPI по которому можно было определить линию движения организации приема туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, курорты Северного Кавказа смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Экстенсивные факторы, сопутствующие росту турпотока, постепенно сходят на нет. Самое время демонстрировать результаты, основанные на долгосрочной стратегии привлечения в регион отдыхающих.