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Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября

Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спрос российских туристов на санаторный отдых в Кавминдовах вырос этим летом. Особенно популярен у отдыхающих Кисловодск.

Спрос на отдых в санаториях Кавминвод в этом году достиг небывалого уровня даже летом - в низкий сезон для региона.

По сравнению с прошлым годом популярность такого отдыха увеличилась на 10-20%. На данный момент полностью забронированы все санатории до конца октября, а наиболее востребованные - до середины декабря.

В регионе Кавминводы больше всего туристы полюбили Кисловодск, но отдыхающих много в каждом из городов.

«Имидж курортов меняется к лучшему, стало значительно больше отдыхающих в возрасте 30-40 лет. Кроме того, растет число возвратных туристов»

– представительство «Кавминводы» компании «Алеан»

Пик турпотока в Кавминводах приходится на межсезонье, но в этом году и летом загрузка составляется 100%. Туристов могло бы быть больше - не хватает инфраструктуры.

«Кавминводы входят в тройку самых быстрорастущих российских направлений. Рост мог бы быть и больше, но мы столкнулись с дефицитом мест, особенно на таких раскрученных курортах, как Кисловодск. По нему спрос даже выше, чем в целом по региону. Кисловодск принимает более половины всего турпотока в Кавминводах»

– турфирма «Дельфин»

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