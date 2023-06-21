Что посмотреть в Кисловодске за один день самостоятельно

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кисловодск - знаменитый курортный город, расположенный на юге России, в Ставропольском крае. Этот солнечный курорт славится своими минеральными водами, красивыми парками и архитектурными и природными достопримечательностями. Зачем ехать в Кисловодск, что там обязательно нужно сделать, где в Кисловодске снимали “Чебурашку” – расскажем в этом материале.

Зачем ехать в Кисловодск?

Почему множество туристов выбирают для отдыха именно Кисловодск? В первую очередь, благодаря чистому воздуху и уникальным природным условиям. Здесь круглый год царит благоприятный климат, дневная температура воздуха редко опускается ниже нуля даже зимой, а летом не превышает +30 градусов. Кроме того, в Кисловодск едут ради лечебных минеральных источников, которые помогают при различных заболеваниях, если принимать с водой из некоторых ванны, а определенные воды принимать внутрь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы, не заинтересованные в санаторном отдыхе, также не обходят Кисловодск стороной. Этот город имеет огромный потенциал для экскурсионного туризма, так как отсюда удобно добираться до северокавказских республик КБР и КЧР, где сосредоточено огромное количество природных локаций. Туда удобнее всего ездить с экскурсиями или самостоятельно из Кисловодска, так как это самый южный город Кавминвод.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А использовать терренкуры, расположенные в Кисловодском курортном парке, это не только полезно, но и приятно, так как можно выбрать маршруты разной сложности, но то, что при каждой следующей прогулке перед вашими глазами будут разворачиваться новые удивительные виды, останется неизменным.

Что обязательно сделать в Кисловодске?

Поездка в Кисловодск не будет полной без посещения национального парка. Это главная достопримечательность курорта и любимое место как местных жителей, так и гостей города. Половина времени, проведенного в Кисловодске, уйдет именно на его посещение.

Что посмотреть в Кисловодске самостоятельно за 1 день?

Конечно в Кисловодск стоит ехать хотя бы на несколько дней, а лучше даже неделю, но вот как лучше распланировать свой день, если вы приехали сюда только на сутки или даже меньше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы приехали на электричке из Пятигорска, Железноводска или Минеральных вод (наиболее быстрый и удобный способ), то первое, что вы увидите, выйдя на станции, это Кисловодский железнодорожный вокзал 19 века. Рядом с вокзалом стоит посмотреть здание филармонии, также построенное в 19 веке, а потом по пешеходному проспекту Карла Маркса пройти к Курортному бульвару.

Так как с обеих сторон бульвара расположены исторические здания, стоит пройти по нему до кафе “Снежинка” и моста через реку Ольховка и, повернув назад, идти уже по другой его стороне прямо до Нарзанной галереи - красивого здания XIX века в неоготическом стиле.

Здесь можно бесплатно попить нарзан разных видов, там же продаются одноразовые стаканчики. Но это не единственное место, где в Кисловодске можно попробовать минеральную воду, есть еще несколько питьевых галерей - бюветов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За галереей начинается нижняя часть курортного парка - здесь можно найти лермонтовского демона и колоннаду - место, где начинаются многие экскурсии. Указатели терренкуров тоже следует искать в этой области. Следует двигаться дальше вдоль реки, а по пути встретятся:

цветочные часы

площадка “Лукоморье”

павильон “Стеклянная струя”

мостик “Дамский каприз”

грот поцелуев.

Преодолев лестницу в 400 ступеней, либо пройдя через кафе “Шахматный домик” и “Храм любви”, вы окажетесь на Сосновой горке, где можно пообедать в кафе “Чайный домик”, которое пользуется очень большой популярностью у туристов. Около него есть зоны отдыха. Не пропустите первые смотровые площадки и направляйтесь дальше, к цветущей “Долине роз” и “Храму воздуха”.

От цветников можно пойти к “Красным грибам”, а можно сразу повернуть к горе “Красное солнышко”, где стоит памятник Лермонтову, смотрящему на Эльбрус.

Продолжать путь к Малому и Большому седлу смысла нет, так как это довольно энергозатратно и занимает некоторое время. Лучше повернуть назад и снова через “Долину роз” пройти к “Красным камням” и памятнику Ленину. По пути встретятся еще смотровые площадки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выходить из парка следует так, чтобы посмотреть Каскадную лестницу с ротондой. А по пути к вокзалу встретится музей “Дача Шаляпина”. Но работает он только до 17:30. Недалеко от вокзала можно поужинать в одном из местных кафе, например “Высоте”, “Веранде” или “Старом Баку”.

Где в Кисловодске снимали “Чебурашку”?

Весной появилась информация, что в Кисловодске, где снималась часть сцен кассового “Чебурашки”, установят дюжину скульптур, изображающих ушастого главного героя полюбившегося многим фильма. Этот вопрос до сих прорабатывается, но если скульптуры все-таки установят, можно будет попытаться найти всех чебурашек на Курортном проспекте.

Также можно пройтись по местам, где проходили съемки фильма. Кроме Курортного проспекта с запоминающися зданием Главных Нарзанных Ванн, можно посмотреть:

фонтан “Лягушки” и Нарзанную галерею

Кисловодский парк, особенно Лермонтовскую площадку,

детскую площадку “Лукоморье”,

Долину роз и многочисленные терренкуры.

Поклонники “Чебурашки” также захотят посетить парк “Цветник” в Пятигорске, где расположена Лермонтовская галерея, и улицу Анджиевского в Ессентуках.