Что посмотреть в Кисловодске за один день самостоятельно

Зачем ехать в Кисловодск?
Почему множество туристов выбирают для отдыха именно Кисловодск? В первую очередь, благодаря чистому воздуху и уникальным природным условиям. Здесь круглый год царит благоприятный климат, дневная температура воздуха редко опускается ниже нуля даже зимой, а летом не превышает +30 градусов. Кроме того, в Кисловодск едут ради лечебных минеральных источников, которые помогают при различных заболеваниях, если принимать с водой из некоторых ванны, а определенные воды принимать внутрь.
Туристы, не заинтересованные в санаторном отдыхе, также не обходят Кисловодск стороной. Этот город имеет огромный потенциал для экскурсионного туризма, так как отсюда удобно добираться до северокавказских республик КБР и КЧР, где сосредоточено огромное количество природных локаций. Туда удобнее всего ездить с экскурсиями или самостоятельно из Кисловодска, так как это самый южный город Кавминвод.
А использовать терренкуры, расположенные в Кисловодском курортном парке, это не только полезно, но и приятно, так как можно выбрать маршруты разной сложности, но то, что при каждой следующей прогулке перед вашими глазами будут разворачиваться новые удивительные виды, останется неизменным.
Что обязательно сделать в Кисловодске?
Поездка в Кисловодск не будет полной без посещения национального парка. Это главная достопримечательность курорта и любимое место как местных жителей, так и гостей города. Половина времени, проведенного в Кисловодске, уйдет именно на его посещение.
Что посмотреть в Кисловодске самостоятельно за 1 день?
Конечно в Кисловодск стоит ехать хотя бы на несколько дней, а лучше даже неделю, но вот как лучше распланировать свой день, если вы приехали сюда только на сутки или даже меньше.
Если вы приехали на электричке из Пятигорска, Железноводска или Минеральных вод (наиболее быстрый и удобный способ), то первое, что вы увидите, выйдя на станции, это Кисловодский железнодорожный вокзал 19 века. Рядом с вокзалом стоит посмотреть здание филармонии, также построенное в 19 веке, а потом по пешеходному проспекту Карла Маркса пройти к Курортному бульвару.
Так как с обеих сторон бульвара расположены исторические здания, стоит пройти по нему до кафе “Снежинка” и моста через реку Ольховка и, повернув назад, идти уже по другой его стороне прямо до Нарзанной галереи - красивого здания XIX века в неоготическом стиле.
Здесь можно бесплатно попить нарзан разных видов, там же продаются одноразовые стаканчики. Но это не единственное место, где в Кисловодске можно попробовать минеральную воду, есть еще несколько питьевых галерей - бюветов.
За галереей начинается нижняя часть курортного парка - здесь можно найти лермонтовского демона и колоннаду - место, где начинаются многие экскурсии. Указатели терренкуров тоже следует искать в этой области. Следует двигаться дальше вдоль реки, а по пути встретятся:
- цветочные часы
- площадка “Лукоморье”
- павильон “Стеклянная струя”
- мостик “Дамский каприз”
- грот поцелуев.
Преодолев лестницу в 400 ступеней, либо пройдя через кафе “Шахматный домик” и “Храм любви”, вы окажетесь на Сосновой горке, где можно пообедать в кафе “Чайный домик”, которое пользуется очень большой популярностью у туристов. Около него есть зоны отдыха. Не пропустите первые смотровые площадки и направляйтесь дальше, к цветущей “Долине роз” и “Храму воздуха”.
От цветников можно пойти к “Красным грибам”, а можно сразу повернуть к горе “Красное солнышко”, где стоит памятник Лермонтову, смотрящему на Эльбрус.
Продолжать путь к Малому и Большому седлу смысла нет, так как это довольно энергозатратно и занимает некоторое время. Лучше повернуть назад и снова через “Долину роз” пройти к “Красным камням” и памятнику Ленину. По пути встретятся еще смотровые площадки.
Выходить из парка следует так, чтобы посмотреть Каскадную лестницу с ротондой. А по пути к вокзалу встретится музей “Дача Шаляпина”. Но работает он только до 17:30. Недалеко от вокзала можно поужинать в одном из местных кафе, например “Высоте”, “Веранде” или “Старом Баку”.
Где в Кисловодске снимали “Чебурашку”?
Весной появилась информация, что в Кисловодске, где снималась часть сцен кассового “Чебурашки”, установят дюжину скульптур, изображающих ушастого главного героя полюбившегося многим фильма. Этот вопрос до сих прорабатывается, но если скульптуры все-таки установят, можно будет попытаться найти всех чебурашек на Курортном проспекте.
Также можно пройтись по местам, где проходили съемки фильма. Кроме Курортного проспекта с запоминающися зданием Главных Нарзанных Ванн, можно посмотреть:
- фонтан “Лягушки” и Нарзанную галерею
- Кисловодский парк, особенно Лермонтовскую площадку,
- детскую площадку “Лукоморье”,
- Долину роз и многочисленные терренкуры.
Поклонники “Чебурашки” также захотят посетить парк “Цветник” в Пятигорске, где расположена Лермонтовская галерея, и улицу Анджиевского в Ессентуках.