12 неприметных Чебурашек украсят Кисловодск

Опубликовано: 21:55, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Кисловодска придумали новую точку притяжения для туристов. На Курортном бульваре, где снимался фильм "Чебурашка", установят 12 скульптур знаменитого зверька.

Скульптуры Чебурашки появятся на Курортном бульваре Кисловодска, где проходили съемки одноименного фильма, рассказали в администрации города-курорта.

В общей сложности его украсят 12 Чебурашек, у каждого будет свое название - их выбрали совместно местные жители и туристы.

По словам главы города, Чебурашка будет изображен в натуральную величину.

Его фигуры установят в местах, отвечающих двум условиям. Во-первых, Чебурашки появятся там, где снимались самые запоминающиеся сцены. Во-вторых, их нельзя будет заметить сразу - нужно будет специально поискать, добавил Евгений Моисеев.

Чебурашки Улыбака, Апельсинер, Лежун и остальные будут установлена на средства курортного сбора. В общей сложности на проект потратят порядка 3,3 млн рублей.