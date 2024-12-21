Вестник Кавказа

Люди ранены в ДТП из-за неопытного водителя на Ставрополье

Люди ранены в ДТП из-за неопытного водителя на Ставрополье
© Фото: Госавтоинспекция Ставрополья
Начинающий автолюбитель устроил одиночную аварию в Ставропольском крае, фото с места событий опубликовала региональная Госавтоинспекция. В результате пострадали несколько человек.

Автоавария – к счастью, без жертв – произошла в Грачевском районе в первый день 2025 года, рассказали в ставропольской Госавтоинспекции.

Начинающий водитель ехал по федеральной трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. Примерно в 22.30 он выбрал для своей "Лада Гранта" небезопасную скорость и потерял управление. "Легковушка" съехала в кювет, где затем опрокинулась.

Пострадали четыре человека: водитель, двое взрослых пассажиров и один подросток 14 лет. Их доставили в больницу.

Правоохранители выяснили, что водителю 25 лет, он живет в соседнем регионе, а права получил совсем недавно, только в октябре 2024 года. Однако за столь короткий он уже один раз был уличен в нарушении ПДД.

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