Вестник Кавказа

Стали известны новые подробности об исполнителях атаки на "Крокус"

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“ после теракта
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Турции опубликовали новые детали о подготовке теракта в "Крокусе". Подозреваемым грозит длительное тюремное заключение.

Генпрокуратура Стамбула настаивает на длительных тюремных заключениях для пяти иностранцев, которых обвиняют в контактах с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле".

По информации агентства Anadolu, двое из подозреваемых проживали вместе с одним из исполнителей теракта в квартирах в Стамбуле. Одна из них находилась в Эсенъюрте, самом густонаселенном районе города, а вторая – в Авджыларе.

Из переписки одного из подозреваемых с исполнителями теракта, обнародованной агентством, следует, что он предлагал боевикам заложить бомбу в ТЦ Vegas. Взрывное устройство им обещали передать, а за сам теракт должны были заплатить 800 тыс рублей.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Жертвами атаки боевиков стали более 140 человек. Пострадали свыше 500.

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