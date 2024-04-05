Мемориал возле "Крокуса" организует собственник

В память о погибших в теракте в "Крокусе" в марте этого года будет создан мемориал. Его организацией займется собственник сгоревшего концертного зала.

Собственник "Крокус Сити холла" создаст мемориал, посвященный жертвам террористического нападения на концертный зал 22 марта.

Нападение на "Крокус" в Красногорске произошло в день музыкального концерта группы «Пикник», в зале находилось большое количество людей, жертвами теракта стали 144 человека, пострадали более пятисот. Под арестом по делу о теракте находятся более 10 человек. Здание сильно пострадало при пожаре.

"Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность"

– губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Известно, что концепция мемориала уже разработана, передает РИА Новости.