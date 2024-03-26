У "Крокус Сити Холла" будет мемориал в память о жертвах теракта

Память жертв теракта в киноконцертном комплексе "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске увековечат в мемориале, который вырастет у здания сразу после заершения его реставрации, рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Власти Московской области решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в красногорском "Крокус Сити Холле", он появится сразу после восстановления сгоревшего здания, рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть - мы будем информировать"

- Андрей Воробьев

Сейчас создание мемориала сдерживает необходимость восстановления разрушенной части здания, полностью выгоревшей от пожара, отметил Воробьев, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в здании киноконцертного комплекса "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске террористы открыли стрельбу, в здании вспыхнул пожар. Погибли 145 человек, пострадали свыше 550 человек, сам "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.