Вестник Кавказа

У "Крокус Сити Холла" будет мемориал в память о жертвах теракта

Стихийный мемориал у здания концертного зала Крокус Сити Холл
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Память жертв теракта в киноконцертном комплексе "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске увековечат в мемориале, который вырастет у здания сразу после заершения его реставрации, рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Власти Московской области решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в красногорском "Крокус Сити Холле", он появится сразу после восстановления сгоревшего здания, рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

"Мы говорим и с собственником, и с семьями, которые пострадали. Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть - мы будем информировать"

- Андрей Воробьев

Сейчас создание мемориала сдерживает необходимость восстановления разрушенной части здания, полностью выгоревшей от пожара, отметил Воробьев, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в здании киноконцертного комплекса "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске террористы открыли стрельбу, в здании вспыхнул пожар. Погибли 145 человек, пострадали свыше 550 человек, сам "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1845 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ислам Халилов и другие юные герои из &quot;Крокуса&quot; получили госнаграды

Ислам Халилов и другие юные герои из "Крокуса" получили госнаграды

Турецкие спецслужбы избавили Москву от теракта

Турецкие спецслужбы избавили Москву от теракта

Санатории Сочи приняли первых пострадавших в &quot;Крокусе&quot;

Санатории Сочи приняли первых пострадавших в "Крокусе"

Ислам Халилов и другие герои из &quot;Крокуса&quot; награждены медалями

Ислам Халилов и другие герои из "Крокуса" награждены медалями

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы