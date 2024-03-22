Что будет на месте Крокус Сити Холл после теракта?

Власти Москвы, владельцы концертного зала и просто неравнодушные люди хотят оставить в памяти страшную страницу в истории Крокус Сити Холла и создать на его территории мемориал, чтобы все желающие могли почтить память погибших в теракте 22 марта 2024 года. Что же в итоге будет на месте концертного зала?

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал одним из самых жестоких за последние 20 лет в России.

От рук террористов погибло 139 человек, более 180 пострадали, свыше ста человек все еще находятся в больницах.

Общественное мнение разделилось по вопросу: что же делать с местом, где произошла страшная трагедия?

© Фото: telegram-канал "Крокус Сити Холл"

Мнение Госдумы

Представители Госдумы выступают против восстановления концертного зала и предлагают создать на его месте церковь.

Заместитель представителя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что в подобном месте нецелесообразно устраивать объект развлечения и предложила организовать там храм или мемориальный сквер.

"Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно"

– Елена Драпеко

По мнению зампреда, должно пройти достаточно времени, чтобы это место вновь наполнилось радостью. При этом она напомнила, что земельный участок, на котором расположен зал, находится во владении предпринимателей Араза и Эмина Агаларовых, поэтому возвести здесь некоммерческий объект будет проблематично.

© Фото: telegram-канал "Крокус Сити Холл"

С таким же мнением выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, заявив, что на месте трагедии невозможно устраивать концерты и шоу. Депутат предложила создать вместо концертного зала мемориал в память о жертвах трагедии.

"Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа"

– Татьяна Буцкая

Опрос о судьбе Крокуса

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей столицы, Подмосковья и всей России о том, что бы они хотели видеть на месте Крокус Сити Холла. Большая часть проголосовавших в столице и Московской области – 57% – выступила за то, чтобы создать здесь парк или мемориал. По всей России так считают 49% опрошенных.

При этом 24% респондентов из Москвы и Подмосковья считают, что концертный зал необходимо восстановить.

© Фото: telegram-канал губернатора Московской области

Что говорит Эмин Агаларов?

На вопрос, что же будет с Крокус Сити Холлом, постарался ответить сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов.

Он рассказал, что в будущем вариант с мемориалом будет проработан, но сейчас перед ними стоит более серьезный вопрос – помощь пострадавшим.

"Какой-то мемориал обязательно будет. Создан в рамках зала или же на месте зала, естественно, мы этот вариант рассматриваем<…> Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева, который будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы"

– Эмин Агаларов

Он также добавил, что решение о восстановлении зала или же возведении на его месте мемориала будет приниматься с опорой на мнение общественности и властей страны.

Что такое Крокус сити холл?

Концертный зал "Крокус Сити Холл" – это часть большого здания, в котором расположены рестораны, кафе, бассейн, школа спортивной гимнастики, теннисная школа, множество спортивных секций, отель. Все они не были затронуты огнем и остались целыми.

В свое время на возведение здания было потрачено $70 млн. По предварительным данным, восстановление концертного зала может обойтись в 10 млрд рублей.

© Фото: telegram-канал губернатора Московской области

Что делали с местами терактов раньше?

На месте крупнейшего теракта в истории, который произошел 11 сентября в Нью-Йорке, возвели мемориал с именами всех погибших в нем. В ночное время место, где раньше располагались башни-близнецы, подсвечено двумя яркими прожекторами, которые уходят далеко в небесную высь.

В 2003 году, спустя год после теракта в театре на Дубровке в Москве, рядом со зданием, в котором были захвачены заложники, возвели мемориал – стелу с тремя бронзовыми журавлями. По замыслу скульптора птицы символизируют души погибших в театре людей. При этом само здание было восстановлено, и в нем проводят представления и спектакли.

Школу в Беслане, в которой произошел теракт 1 сентября 2004 года, не восстановили и сделали в спортивном зале учебного заведения мемориал. На стенах зала развешены фотографии погибших от рук террористов. Живые цветы здесь не исчезают, их ежедневно приносят родные жертв теракта и обычные люди, чтобы почтить память детей и взрослых.

© Фото: telegram-канал губернатора Московской области