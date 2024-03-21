Эмин Агаларов: на месте трагедии в "Крокусе" будет мемориал

При восстановлении концертного комплекса "Крокус Сити Холл", уничтоженного террористами, обязательно будет создан мемориал памяти погибших от их рук безоружных граждан, рассказал сегодня в эфире РБК. сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.
"Мемориал обязательно будет. Создан в рамках зала или же на месте зала, естественно, мы этот вариант рассматриваем"
- Эмин Агаларов
Сейчас у бизнесменов иные приоритеты, сообщил Агаларов.
"Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева, который будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы"
- Эмин Агаларов
Что касается самого здания "Крокус Сити Холла", то сейчас говорить о его восстановлении после теракта в том виде, в котором он был, преждевременно, отметил сын владельца компании.
"Преждевременно говорить, будет ли восстановлен "Крокус сити холл" в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать"
- Эмин Агаларов
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по последней информации, в теракте, который произошел в концертном зале "Крокус Сити Холл" и стал крупнейшим в России за последние 20 лет, погибли 144 человека, пострадали 182. Около зала, где все еще проходят поисковые работы, жители и гости столицы организовали мемориал, к которому несут цветы, лампады и мягкие игрушки. Очередь к стихийному мемориалу растянулась на несколько десятков метров, а тонной цветов усыпаны не только ограждения возле концертного зала, но и опоры дороги, которая проходит рядом.