Эмин Агаларов: на месте трагедии в "Крокусе" будет мемориал

"Крокус Сити Холл" будет восстановлен, но вряд ли в прежнем виде, а на месте трагедии, разыгравшейся здесь 22 марта и потрясшей всю Россию, обязательно создадут мемориал, рассказал сегодня президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

При восстановлении концертного комплекса "Крокус Сити Холл", уничтоженного террористами, обязательно будет создан мемориал памяти погибших от их рук безоружных граждан, рассказал сегодня в эфире РБК. сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

"Мемориал обязательно будет. Создан в рамках зала или же на месте зала, естественно, мы этот вариант рассматриваем"

- Эмин Агаларов

Сейчас у бизнесменов иные приоритеты, сообщил Агаларов.

"Мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому фонд Муслима Магомаева, который будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы"

- Эмин Агаларов

Что касается самого здания "Крокус Сити Холла", то сейчас говорить о его восстановлении после теракта в том виде, в котором он был, преждевременно, отметил сын владельца компании.

"Преждевременно говорить, будет ли восстановлен "Крокус сити холл" в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать"

- Эмин Агаларов

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", по последней информации, в теракте, который произошел в концертном зале "Крокус Сити Холл" и стал крупнейшим в России за последние 20 лет, погибли 144 человека, пострадали 182. Около зала, где все еще проходят поисковые работы, жители и гости столицы организовали мемориал, к которому несут цветы, лампады и мягкие игрушки. Очередь к стихийному мемориалу растянулась на несколько десятков метров, а тонной цветов усыпаны не только ограждения возле концертного зала, но и опоры дороги, которая проходит рядом.