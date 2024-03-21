Почему журавли стали символом погибших в теракте в "Крокусе"?

Москва и вся Россия почтили память жертв теракта, который случился в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Символом этой трагедии стала песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова.

Страшный теракт, произошедший в концертном зале Крокус Сити Холл и унесший жизни почти полутора сотни людей, не оставил равнодушным никого.

В память о жертвах теракта спустя двое суток около здания концертного зала прошла акция "Журавли". Под одноименную песню Муслима Магомаева, в честь которого назван концертный зал, в небо взмыла стая белых птиц, которая появилась с помощью проектора на уцелевшей стене здания.

В этот день подобные акции памяти прошли во многих регионах страны.

© Фото: telegram-канал "Крокус Сити Холл"

Почему именно песня "Журавли" стала символом жертв теракта в Крокус Сити Холле?

Эта песня была записана в конце 1960-х годов на стихи Расула Гамзатова, который посвятил свое произведение погибшим воинам и всем, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Музыку написал Ян Френкель.

Позднее эту песню исполнил Народный артист СССР Муслим Магомаев, его именем был назван концертный зал, в котором произошел теракт.

Со времени создания песни белые журавли стали символом бессметных душ тех, кто ушел от нас навсегда. Произведение не рассказывает об ужасах войны, но говорит о человеческом горе и силе памяти.

Поэтому композиция "Журавли" и образ улетевшей в небо стаи белых птиц, словно души погибших в концертном зале, стали аллегорией этого чудовищного теракта.

© Фото: commons.wikimedia/Gllawm

История создания военной песни "Журавли"

С этой композицией связаны две грустные и величественные истории.

Одна из них – о семи братьях Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Их родителям на протяжении всей войны приходили похоронные письма. Сердце матери не выдержало после того, как почтальон принес третье похоронное письмо. Отец скончался после того, как уже в конце войны старейшина села сам решил принести известие о смерти последнего сына.

Позднее в 1963 году в родном селе братьев был установлен мемориал, посвященный страшной трагедии семьи Газдановых.

Памятник изображает мать, которая скорбит около скалы, а над ее головой взмывают в небо семь журавлей.

© Фото: commons.wikimedia/Агунда Газданова

Другая история связана с десятилетней японской девочкой Садако Сасаки, которая умирала от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме. Она верила, что, сделав тысячу бумажных журавликов, сможет вылечиться. Девочка скончалась в возрасте 12 лет, успев сделать 644 журавлика.

В 1965 году поэт Расул Гамзатов посетил Северную Осетию и увидел памятник братьям Газдановым. Незадолго до этого он побывал в Хиросиме, где узнал историю Садако.

Как вспоминал поэт, эти две разные истории вдохновили его написать стихи, которые и легли в основу песни "Журавли".

Позднее поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель – авторы бессмертной песни, открыли в дагестанском селе Гуниб памятник по мотивам произведения. Монумент выполнен в виде стелы, с которой срывается стая семи белых журавлей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По последней информации, в теракте, который произошел в концертом зале "Крокус Сити Холл", погибли 144 человека, более 140 пострадали.

Около зала, где все еще проходят поисковые работы, жители и гости столицы организовали мемориал, к которому несут цветы, лампады и мягкие игрушки.

Очередь к стихийному мемориалу растянулась на несколько десятков метров, а тонной цветов усыпаны не только ограждения возле концертного зала, но и опоры дороги, которая проходит рядом.

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал крупнейшим в России за последние 20 лет.

© Фото: telegram-канал "Крокус Сити Холл"