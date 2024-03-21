Вестник Кавказа

Завалы в «Крокусе» будут разбирать до 26 марта

Завалы в «Крокусе» будут разбирать до 26 марта
© Фото: пресс-служба МЧС РФ
Власти Подмосковья продлили поисковую операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле» до 26 марта. В результате атаки боевиков погибли свыше 100 человек.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о продлении поисковой операции на месте теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

Губернатор заявил, что все сроки поисковой операции продлены до 17:00 26 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Напомним, в 22 марта боевики устроили теракт в концертном комплексе во время концерта рок-группы «Пикник». В результате атаки террористов, по данным Следственного комитета, погибли 137 человек.

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