Завалы в «Крокусе» будут разбирать до 26 марта

Власти Подмосковья продлили поисковую операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле» до 26 марта. В результате атаки боевиков погибли свыше 100 человек.
Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил о продлении поисковой операции на месте теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».
Губернатор заявил, что все сроки поисковой операции продлены до 17:00 26 марта.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Напомним, в 22 марта боевики устроили теракт в концертном комплексе во время концерта рок-группы «Пикник». В результате атаки террористов, по данным Следственного комитета, погибли 137 человек.