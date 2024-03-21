Путин: террористов ждет возмездие и забвение

Владимир Путин заявил, что жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он объявил 24 марта днем общенационального траура.

Российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России после террористического акта, который произошел 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Он назвал произошедшее в Красногорске кровавым, варварским террористическим актом и заявил, что жертвами атаки террористов стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Президент отметил, что сейчас за жизнь пострадавших борются врачи. Глава государства выразил уверенность, что они сделают все возможное для сохранения жизни раненых.

Путин также выразил благодарность простым гражданам, которые наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь и доставляли пострадавших в больницы.

Помимо этого, Путин сообщил, что вся необходимая помощь семьям пострадавших и погибших будет оказана. Он объявил 24 марта днем общенационального траура и выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке боевиков.

"Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы"

- Владимир Путин

Президент добавил, что в Москве и других регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Он также заявил, что сейчас самое главное - не дать тем, кто стоит за терактом, совершить новое преступление. Путин подчеркнул, что террористов ждет возмездие и забвение.