Депутаты парламента будут больше зарабатывать в Грузии

Грузинские парламентарии с этого года станут больше зарабатывать. Зарплата рядового депутата должна вырасти по сравнению с прошлым годом более чем на 3,5 тыс лари.

С 2025 года депутаты парламента в Грузии станут получать более высокую зарплату.

С сегодняшнего дня в республике начинает действовать новая система расчета зарплат. Согласно этой системе, депутатская зарплата теперь будет состоять из базового оклада чиновника, который будет умножаться на коэффициент, зависящий от статуса депутата.

В этом году базовый оклад парламентариев составит 1460 лари.

Ожидается, что рядовой депутат в этом году будет получать 8,25 тыс лари (рост на 3,6 тыс), а председатель парламента – до 10 тыс лари (рост на 3,3 тыс).