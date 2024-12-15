Зарплаты госслужащих повысят в Грузии

Жители Грузии, занимающие государственные должности, как гражданские, так и в военных и силовых ведомствах, с 2025 года будут получать повышенную зарплату. Индексация составит 10%.

Госслужащие в Грузии будут получать повышенные (по сравнению с нынешними) зарплаты в следующем году, пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что все граждане этой категории могут рассчитывать на повышение зарплаты на 10%.

Именно такая индексация ожидает в частности тех, кто служит в полиции и в армии. Аналогичное повышение ждет административных сотрудников и правоохранителей в государственных школах.

Увеличатся и зарплаты сотрудников детсадов.

Кроме того, больше начнет получать и руководство страны. Это и президент, пост которого 29 декабря займет Михаил Кавелашвили, и премьер-министр (сейчас это Ираклий Кобахидзе), и спикер парламента (Шалва Папуашвили), и депутаты.