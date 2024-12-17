Инаугурация президента Грузии: уровень безопасности повысят в парламенте

Власти Грузии примут особые меры безопасности в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили, которая назначена на воскресенье. В частности парламент Грузии, где состоится церемония, закроют от посетителей.

Повышенный уровень безопасности будет действовать в парламенте Грузии 29 декабря – в этот день избранный 14 декабря президент Михаил Кавелашвили произнесет в здании законодательного органа слова присяги в ходе инаугурации, рассказали в парламентской пресс-службе.

"С целью проведения церемонии инаугурации президента Грузии 29 декабря текущего года во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности"

− заявление

Это означает, что в воскресенье попасть в парламент смогут только его сотрудники, возможности зайти в парламент у лиц, не связанных с его работой и не имеющих отношения к инаугурации не будет.

Что касается журналистов, то им потребуется особая аккредитация. Чтобы получить ее, представителям прессы нужно будет подавать запрос в парламент.

Кроме того, ограничивается и количество представителей одного издания – не более двух групп от одного СМИ.

Стоит отметить, что нынешний президент Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекут как раз 29 декабря, не намерена покидать свое кресло и планирует оставаться в президентском дворце.