Посол Саудовской Аравии вызван в МИД Ирана после казни шести иранцев

В МИД Ирана возмущены казнью шести граждан страны в Саудовской Аравии. В связи с этим ведомство вызвало посла королевства.

МИД Ирана вызвал после Саудовской Аравии после казни шести граждан Исламской Республики. Об этом пишет иранская пресса.

Согласно информации, они были приговорены к смертной казни за торговлю наркотиками.

В иранском внешнеполитическом ведомстве отметили, что смертная казнь без предварительного уведомления посольства недопустима и нарушает нормы и правила международного права, в том числе Конвенцию о консульских сношениях.

"В связи с этим посол Саудовской Аравии в Тегеране был вызван в МИД, и ему был направлен меморандум, в котором он информируется о решительных возражениях Иранан и несоответствии этого действия общей тенденции судебного сотрудничества между двумя странами, а также подчеркивается необходимость предоставления необходимых объяснений по этому поводу со стороны Саудовской Аравии"

– гендиректор Управления по консульским вопросам МИД ИРИ Карими Шасати

В скором времени в Эр-Рияд отправится юридическо-консульская делегация МИД, чтобы проследить за развитием событий.