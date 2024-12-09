ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: организация и стоимость

На днях Международная футбольная федерация объявила, что Саудовская Аравия проведёт Чемпионат мира 2034 года. По словам министра спорта ближневосточной страны, ЧМ-2034 будет исключительным событием. Почему ФИФА выбрала Саудовскую Аравию, в каких городах пройдут матчи и во сколько это обойдется королевству - рассказываем в этом материале.

© Фото: saudi2034.com.sa

Неожиданный выбор ФИФА?

Слухи о том, что ближневосточное королевство проведет Чемпионат мира 2034, ходили уже давно: начиная с октября 2023 года, когда выяснилось, что Австралия сняла свою кандидатуру. В свою очередь Саудовскую Аравию подержала Азиатская конфедерация футбола, в том числе Япония, Индия и Узбекистан. Таким образом, на момент объявления страны, которая проведёт чемпионат через 10 лет, единственным кандидатом было Королевство Саудовская Аравия. Кроме того, к выбору месту для ЧМ-2034 было также применено правило континентальной ротации ФИФА, в рамках которой возможность провести чемпионат предоставляется по очереди одной из 6 континентальных футбольных конфедераций.

© Фото: saudi2034.com.sa

Зачем Саудовской Аравии ЧМ-2034

В последние годы Саудовская Аравия заявляет о себе как о влиятельной силе в мире спорта: в королевстве проходят гран-при ”Формулы 1”, турниры UFC, турнир по гольфу, турниры по теннису, велогонки, а также чемпионаты по кибер-спорту. Чемпионат мира по футболу - самое престижное в мире футбольное соревнование, попасть на которое стремятся фанаты со всего мира, и для Саудовской Аравии он уникальная возможность познакомить со страной колоссальное количество людей. Это, в свою очередь, необходимо королевству для привлечения инвестиций и туристов, а также установления новых связей: спустя десятилетия, проведённые в изоляции от мира, Саудовская Аравия открывается с тем, чтобы диверсифицировать экономику, которая сегодня зависит от производства нефти.

© Фото: saudi2034.com.sa

Концепция ЧМ-2034

Девиз Чемпионат мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии, ”Растём. Вместе”. Задача королевства - развитие футбола и демонстрация его преимуществ как для Саудовской Аравии, так и для всего мира. В рамках проведения ЧМ-2034 королевство планирует познакомить всех, кто приедет на матчи, с историей и культурой своей страны, а также продемонстрировать гостеприимство ближневосточного государства.

© Фото: saudi2034.com.sa

Стадионы ЧМ-2034

Матчи Чемпионата мира 2034 будут проводиться на 15 стадионах, по словам принимающей стороны, ультра-современных и мультифункциональных, в 5 городах королевства:

Неоме

Джидде

Абхе

Эр-Рияде

Эль-Хубаре.

© Фото: saudi2034.com.sa

Самый большой из стадионов - Международный стадион имени Короля Фахда в столице королевства, Эр-Рияде, который после реконструкции к 2026 году будет вмещать до 70 тысяч зрителей.

© Фото: saudi2034.com.sa

Помимо стадионов, у футбольных команд будет возможность проводить тренировки в 134 тренировочных центрах.

Когда пройдет ЧМ-2034?

Даты проведения Чемпионата мира по футболу в 2034 году пока неизвестны. Скорее всего, как и ЧМ 2022 в Катаре, футбольный турнир состоится поздней осенью- в начале зимы, из-за жаркого климата ближневосточной страны, где среднесуточная температура зимой +23 °C, а летом — + 45 °C.

© Фото: saudi2034.com.sa

Где будут жить футбольные фанаты?

Саудовская Аравия обещает разместить у себя всех, кто приедет на ЧМ-2034. При этом, как написано на официальном сайте заявки королевства, для футбольных фанатов будут доступны как бюджетные варианты, так и ультра-люксовые предложения. На сегодняшний день готова лишь часть номерного фонда, которым Саудовская Аравия планирует располагать к ЧМ-2034.

© Фото: saudi2034.com.sa

Добираться до стадионов зрители будут наземным, воздушным, морским и железнодорожным транспортом.

Сколько Саудовская Аравия заработает на чемпионате?

По оценкам экспертов, благодаря ЧМ-2034 Саудовская Аравия сможет увеличить свой ВВП на $ 9-14 млрд, а также создать более полутора миллиона новых рабочих мест.

© Фото: saudi2034.com.sa

Сколько Саудовская Аравия потратит на ЧМ-2034?

В своей официальной заявке Саудовская Аравия не указывает сумму, которая будет потрачена на проведение чемпионата по футболу. Однако поскольку речь идёт о турнире, который будет проводиться в рамках ”Видения-2030”, предусматривающего воплощение огромного количества инновационных проектов и даже строительство целого нового города - Неома, речь идёт о колоссальных финансовых вложениях.

© Фото: saudi2034.com.sa

По оценкам международного агентства недвижимости Knight Frank, стоимость уже осуществляемых проектов почти $250 млрд, и это только начало. Другая ближневосточная страна, проложившая арабским государствам путь в мир большого футбола, Катар, на проведение ЧМ-2022 потратила около $ 220 млрд. Какой будет конечная цифра для Саудовской Аравии, на сегодняшний день, неизвестно.