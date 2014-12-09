Водитель на грузовике устроил теракт в Новом Орлеане

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане произошел теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 10 человек. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте городской мэрии.
Согласно предварительной информации, мужчина за рулем грузовика въехал во французском квартале в толпу людей, встречавших Новый год. Трагедия случилась на Бурбон-стрит, пользующейся большой популярностью у туристов.
Травмы получили еще 30 человек. Всех их отвезли в больницу.
Среди пострадавших двое сотрудников полиции. Они получили ранения в ходе перестрелки с террористом, устроившим наезд.
На месте теракта сотрудниками ФБР были найдены предметы, похожие на взрывные устройства. В настоящее время саперы проверяют степень опасности этих устройств.
Местных жителей попросили на неопределенное время покинуть район инцидента.
В ФБР пока не спешат называть произошедшее терактом. При этом мэр города Латойа Кантрелл классифицирует этот наезд на толпу как теракт. Она подчеркнула, что находится в постоянном контакте с Белым домом в связи с ЧП.