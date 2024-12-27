Вестник Кавказа

Авария на водопроводе затронула тысячи жителей Ставрополья

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько населенных пунктов Минераловодского района Ставрополья затронула авария на водопроводе. Планируется, что вода вернется в дома местных жителей к 16:00.

Свыше 1,8 тыс человек остались без воды в Минераловодском районе Ставрополья из-за аварии на водопроводе, рассказали в «Ставрополькрайводоканале».

«Временно ограничена подача воды в поселок Мирный, села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка»

- ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Работы по восстановлению хотят закончить к 16:00. Сейчас специалисты подвозят воду в населенные пункты, жители которых лишены водоснабжения.

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