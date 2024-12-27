Авария на водопроводе затронула тысячи жителей Ставрополья

Несколько населенных пунктов Минераловодского района Ставрополья затронула авария на водопроводе. Планируется, что вода вернется в дома местных жителей к 16:00.
Свыше 1,8 тыс человек остались без воды в Минераловодском районе Ставрополья из-за аварии на водопроводе, рассказали в «Ставрополькрайводоканале».
«Временно ограничена подача воды в поселок Мирный, села Долина, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка, Прикумское, Успеновка»
- ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Работы по восстановлению хотят закончить к 16:00. Сейчас специалисты подвозят воду в населенные пункты, жители которых лишены водоснабжения.