Вестник Кавказа

Подножье Бештау горело на Ставрополье

Станция Бештау
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Крупный природный пожар произошел сегодня на Ставрополье. Пламя охватило сухую траву на территории у горы Бештау в Пятигорске.

Пожар на горе Бештау тушили сегодня огнеборцы в Пятигорске, подробности озвучили в МЧС Ставропольского края.

В ведомстве уточнили адрес, по которому произошло ЧП, – оно имело место на Бештаугорском шоссе. В местности у подножья Бештау огонь охватил сухую траву.

"Пожар был локализован и ликвидирован на площади 10 га"

– МЧС

С огнем боролись 16 пожарных. При этом они использовали четыре единицы техники.

О причинах возгорания в ведомстве не сообщили.

Напомним, Бештау имеет статус памятника природы. Она относится к числу лакколитов, то есть таких гор, которые образовано идущей из недр Земли магмой: она приподнимает расположенные выше слои, но не повреждает их и, соответственно, не выходит на поверхность. В каком-то смысле лакколиты можно назвать вулканами без кратера.

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