Западный склон горы Бештау полыхает в Пятигорске

В Пятигорске произошел пожар на западном склоне горы Бештау. Горит сухостой. Зафиксировано несколько очагов возгорания.

Сухая трава загорелась на западном склоне горы Бештау в Пятигорске. Сейчас там зафиксировано несколько очагов.

На место прибыли пожарные, однако работа осложняется рельефом склона. Труднодоступные участки и крутые склоны затрудняют доступ пожарных бригад к очагам возгорания, что замедляет процесс тушения и увеличивает риск распространения огня.

«Тушение осложняет рельеф местности и труднодоступность очагов возгорания. Ликвидация продолжается»

– МЧС РФ по региону

Работа по локализации и ликвидации пожара на горе Бештау в Пятигорске требует координации усилий всех оперативных служб и максимальной поддержки со стороны местных властей.