Ученые отслеживают радиационный фон горы Бештау в Пятигорске

Ученые главного университета на Северном Кавказе заинтересовались феноменом выхода радона на поверхность в районе горы Бештау в Пятигорске. Для изучения явления уже получен гранд.

Специалисты СКФУ отслеживают ситуацию с радиационным фоном в локациях Кавказских Минеральных вод (КМВ), где повышено содержание радона. В частности интерес ученых вызвала гора Бештау в Пятигорске.

Уже получен гранд на изучение механизмов переноса радона в проницаемых зонах земной коры в КМВ.

Планируется разработать модель, позволяющую прогнозировать уровень содержания радона в почве горы Бештау. В последствии наработки могут быть использованы для аналогичных геолокаций не только в России, но и за рубежом.

Подчеркивается, что выход радона на поверхность горы Бештау безопасен для людей, потому что радон рассеивается в атмосфере.